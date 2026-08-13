Карен Хачанов рассказал о странностях с погодой в Цинциннати перед началом турнира

39-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, с какими погодными странностями столкнулся на «Мастерсе» в Цинциннати, США.

— В Цинциннати что делать с такой погодой?

— Погода немножко странная. Первые два дня мы прилетели, было очень жарко, очень просто, там типа опять 34℃, очень влажно, мячи летают, а сейчас, последние два дня, шторм и ливень. Поэтому посмотрим, непонятно, чего ожидать уже к началу самих матчей, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».

На турнире в Цинциннати российский теннисист в первом круге сыграет с американцем Александром Ковачевичем, занимающим 95-е место в мировом рейтинге.