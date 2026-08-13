Красноруцкий поделился историей, как стал спарринг-партнёром Кузнецовой

Бывший российский теннисист Александр Красноруцкий рассказал, как сразу после завершения профессиональной карьеры стал спарринг-партнёром топ-спортсменок.

«После того как я закончил играть, начал сразу работу спарринг-партнёром: мне Света Кузнецова предложила посотрудничать. Порядка трёх лет мы с ней ездили вместе. Поначалу было тяжело. Да, первый год был самым интересным, потому что мне самому как игроку не удалось попасть ни на «Большие шлемы», ни на другие турниры высокой категории. Для меня в тот момент мир профессионального тенниса просто перевернулся. Я будто до этого ничего не делал — по сравнению с тем, что делают профессионалы. В сумме спарринг-партнёром я проработал около пяти лет: сначала — со Светой, потом — с Верой Звонарёвой, какое-то время ещё с Катей Макаровой», — сказал Красноруцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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