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«Забываем». Карен Хачанов — об опыте турнира в Монреале в этом году

«Забываем». Карен Хачанов — об опыте турнира в Монреале в этом году
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39-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, повлияло ли на его настрой на «Мастерс» в Цинциннати поражение на старте турнира в Монреале.

– Карен, после Канады всегда есть Цинциннати. Мы забываем о Монреале или всё же извлекли из него какие-то уроки?
– Да не, ну, конечно, забываем. В любом случае, мне кажется, неважно, хороший турнир или плохой. В теннисе в этом есть психология и динамика того, что каждый раз ты думаешь о следующем турнире. Если говорить о матче, следующий мяч, следующий гейм, следующий сет, то есть, в принципе, с таким посылом надо, наверное, относиться. Не всегда это получается, и, понятное дело, в голове также не всегда получается это всё, как говорится, по полочкам разложить, — сказал Хачанов в интервью «Больше!».

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