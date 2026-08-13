Карен Хачанов рассказал о своём состоянии перед началом турнира в Цинциннати

39-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как чувствует себя перед началом «Мастерса» в Цинциннати.

– Всё в порядке перед началом нового турнира?

– Понятное дело, я недоволен результатами. Я думаю, ищу, смотрю, чего не хватает и где можно добавить, чтобы именно вот найти свою, так скажем, хорошую форму, найти хороший уровень. Но, опять же, это надо делать, наверное, больше не со стороны как раз негатива, а больше с мотивационной стороны, то есть какую работу мне нужно сделать. Так-то я чувствую себя нормально, слава богу. Просто вот вопрос иногда в каких-то нюансах, в каких-то деталях, то есть в матче между тем, чтобы выиграть или проиграть, небольшая разница, по крайней мере, то, как было вот на последнем турнире в Монреале, – сказал Хачанов в интервью «Больше!».