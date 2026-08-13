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Стефанос Циципас поблагодарил болельщиков за поздравления с 28-летием

Стефанос Циципас поблагодарил болельщиков за поздравления с 28-летием
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53-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поблагодарил болельщиков у себя на странице в соцсети за поздравления с днём рождения. Вчера, 12 августа, спортсмен отметил своё 28-летие.

«28. Всем спасибо за поздравления!» – написал Циципас под видео, где радостно танцует после победы в матче на одном из турниров.

Наивысшей позицией в карьере Циципаса в рейтинге АТР было третье место, которого он достиг в августе 2021 года. 19 июля 2026 года грек выиграл титул на турнире АТР-250 в Гштааде. Для него он стал 13-м в карьере и первым в текущем сезоне. Ближайшим турниром, где выступит Циципас, станет «Мастерс» в Цинциннати.

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