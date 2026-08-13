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Елена Рыбакина прокомментировала победу над Кори Гауфф в полуфинале турнира в Торонто

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Кори Гауфф в полуфинале турнира в Торонто
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над Кори Гауфф из США в 1/2 финала «тысячника» в Торонто (5:7, 6:2, 6:2).

Торонто. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 05:55 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 2
5 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– На этом турнире вы 11,5 часа провели на корте. Как держите концентрацию, несмотря на усталость?
– Не знаю. Чувствую, что провела на корте так много часов, что удары словно просто исходят из моей ракетки. В важные моменты мне немного повезло с линией приёма. Просто старалась бороться. Спасибо, ребята, что остались до столь позднего времени. День выдался долгим.

Я старалась быть сфокусированной, мне помогла подача, особенно в конце. В первом сете мы обе играли хорошо, но потом я немного втопила. Просто рада, что снова смогла победить в трёх сетах.

– Насколько вы гордитесь тем, что показали на этой неделе?
– Невероятно. Думаю, мы с командой прекрасно подготовились. Сейчас самое важное – идти дальше. Завтрашний результат не так важен, просто постараюсь наслаждаться, продолжать играть и стараться, — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

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