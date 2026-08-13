«Возможно, самый сложный сезон в жизни». Швёнтек — после выхода в финал турнира в Торонто
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Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в полуфинале «тысячника» в Торонто (6:3, 1:6, 6:3).
Торонто. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 03:20 МСК
9
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
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8
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Для меня попадание в первый финал в году значит очень многое. Очевидно, сезон не очень простой, возможно, даже самый сложный в жизни в плане тенниса. Эта неделя выдалась для меня очень позитивной и вдохновляющей. Это показывает, что нужно двигаться вперёд, несмотря ни на что. Меня поддерживает команда в тяжёлые и радостные моменты. Без них я бы, конечно, не была здесь», – сказала Швёнтек в интервью на корте после матча.
В финале турнира в Торонто Швёнтек сразится с Еленой Рыбакиной.
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