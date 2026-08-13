«Возможно, самый сложный сезон в жизни». Швёнтек — после выхода в финал турнира в Торонто

Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в полуфинале «тысячника» в Торонто (6:3, 1:6, 6:3).

«Для меня попадание в первый финал в году значит очень многое. Очевидно, сезон не очень простой, возможно, даже самый сложный в жизни в плане тенниса. Эта неделя выдалась для меня очень позитивной и вдохновляющей. Это показывает, что нужно двигаться вперёд, несмотря ни на что. Меня поддерживает команда в тяжёлые и радостные моменты. Без них я бы, конечно, не была здесь», – сказала Швёнтек в интервью на корте после матча.

В финале турнира в Торонто Швёнтек сразится с Еленой Рыбакиной.