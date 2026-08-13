«Выступил не на своём лучшем уровне». Ходар — о поражении в 1/2 финала турнира в Монреале

15-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар прокомментировал поражение от Брэндона Накашимы в 1/2 финала «Мастерса» в Монреале (6:7 (3:7), 4:6).

«В Монреале я сыграл четыре матча. Есть уроки, которые стоит извлечь из этой недели. Сейчас стоит просто двигаться вперёд, потому что сезон и турниры продолжаются. Очевидно, что сегодня я выступил не на своём лучшем уровне, но тем не менее играл хорошо. Стоит отдать Брэндону должное, потому что он был лучше меня, особенно в важных розыгрышах матча. И это одна из причин, почему он сегодня победил. Дело не в усталости. Я хорошо чувствовал себя, старался играть в свой теннис на протяжении всего матча, но сегодня не получилось так, как хотелось бы. Постараюсь в следующий раз не допускать подобных ошибок, уверен, что этот матч мне поможет в развитии. Думаю, поражения тоже помогают игрокам двигаться вперёд», – сказал Ходар на послематчевой пресс-конференции.