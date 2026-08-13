Ходар высоко оценил уровень тенниса Накашимы, которому проиграл в 1/2 финала в Монреале

15-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар после поражения в полуфинале «Мастерса» в Монреале от Брэндона Накашимы отметил высокий уровень игры соперника из США.

«Он очень хорошо играл, качественно принимал мяч в начале матча, поэтому сегодня мне было трудно найти ритм. Но это всё является частью игры. Я хорошо спасал брейк-пойнты, показывая хороший теннис. Потом мы дошли до тай-брейка — и случилось то, что случилось. По ходу матча я начинал чувствовать себя лучше. Он прекрасно подавал сегодня, особенно во время важных розыгрышей. Старался изо всех сил, но не вышло так, как я хотел. Хочется отдать ему должное, потому что на этом покрытии он может извлечь пользу из этого и начинать розыгрыши с лучшей перспективы», — приводит слова Ходара Punto de Break.