15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ходар высоко оценил уровень тенниса Накашимы, которому проиграл в 1/2 финала в Монреале

Ходар высоко оценил уровень тенниса Накашимы, которому проиграл в 1/2 финала в Монреале
Комментарии

15-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар после поражения в полуфинале «Мастерса» в Монреале от Брэндона Накашимы отметил высокий уровень игры соперника из США.

Монреаль. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 01:10 МСК
Рафаэль Ходар
15
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4
7 7 		6
         
Брэндон Накашима
31
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

«Он очень хорошо играл, качественно принимал мяч в начале матча, поэтому сегодня мне было трудно найти ритм. Но это всё является частью игры. Я хорошо спасал брейк-пойнты, показывая хороший теннис. Потом мы дошли до тай-брейка — и случилось то, что случилось. По ходу матча я начинал чувствовать себя лучше. Он прекрасно подавал сегодня, особенно во время важных розыгрышей. Старался изо всех сил, но не вышло так, как я хотел. Хочется отдать ему должное, потому что на этом покрытии он может извлечь пользу из этого и начинать розыгрыши с лучшей перспективы», — приводит слова Ходара Punto de Break.

Материалы по теме
Накашима прокомментировал победу над Ходаром в полуфинале «Мастерса» в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android