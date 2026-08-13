Александр Зверев рассказал об ожиданиях от предстоящего «Мастерса» в Цинциннати

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, чувствует ли ответственность на «Мастерсе» в Цинциннати ввиду отсутствия лидеров рейтинга АТР Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Несомненно, ситуация немного другая, особенно потому что тут нет Янника. В этом сезоне он выиграл все «Мастерсы», в которых участвовал. В то же время для меня нет особых изменений: всё так же хочу соревноваться с лучшими и показывать лучшую игру. Хотелось бы выступить лучше, чем в Канаде, где я себя на корте чувствовал не очень хорошо. Посмотрим, как далеко смогу пройти.

Переход с травы на хард оказался для меня непростым. На харде мяч отскакивает гораздо выше. На траве я никогда не побеждал столько, сколько в этом сезоне. Ранее никогда так не привыкал к этому покрытию и не играл на нём так долго, а тут получилось на две недели дольше, чем обычно», — сказал Зверев на пресс-конференции перед началом турнира.