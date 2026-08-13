15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев рассказал об ожиданиях от предстоящего «Мастерса» в Цинциннати

Александр Зверев рассказал об ожиданиях от предстоящего «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, чувствует ли ответственность на «Мастерсе» в Цинциннати ввиду отсутствия лидеров рейтинга АТР Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Несомненно, ситуация немного другая, особенно потому что тут нет Янника. В этом сезоне он выиграл все «Мастерсы», в которых участвовал. В то же время для меня нет особых изменений: всё так же хочу соревноваться с лучшими и показывать лучшую игру. Хотелось бы выступить лучше, чем в Канаде, где я себя на корте чувствовал не очень хорошо. Посмотрим, как далеко смогу пройти.

Переход с травы на хард оказался для меня непростым. На харде мяч отскакивает гораздо выше. На траве я никогда не побеждал столько, сколько в этом сезоне. Ранее никогда так не привыкал к этому покрытию и не играл на нём так долго, а тут получилось на две недели дольше, чем обычно», — сказал Зверев на пресс-конференции перед началом турнира.

Материалы по теме
Мирра идёт на Соболенко в полуфинале, Медведев — на Рублёва в 4-м круге: сетки Цинциннати
Мирра идёт на Соболенко в полуфинале, Медведев — на Рублёва в 4-м круге: сетки Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android