Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг «тысячника» в Цинциннати

61-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати, США. В стартовом матче она проиграла Зейнеп Сёнмез (Турция), занимающей 52-е место в мировом рейтинге, со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 3:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут. Касаткина четыре раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Её соперница Сёнмез не сделала эйсов и допустила три двойные ошибки, сумев реализовать при этом шесть брейк-пойнтов из семи.

В следующем матче турнира Сёнмез сыграет с американкой Амандой Анисимовой, которая находится на 10-й строчке рейтинга WTA.