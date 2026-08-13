Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг «тысячника» в Цинциннати
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61-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати, США. В стартовом матче она проиграла Зейнеп Сёнмез (Турция), занимающей 52-е место в мировом рейтинге, со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 3:6.
Цинциннати (ж). 1-й круг
13 августа 2026, четверг. 18:10 МСК
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|3
|
|7 7
|6
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут. Касаткина четыре раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Её соперница Сёнмез не сделала эйсов и допустила три двойные ошибки, сумев реализовать при этом шесть брейк-пойнтов из семи.
В следующем матче турнира Сёнмез сыграет с американкой Амандой Анисимовой, которая находится на 10-й строчке рейтинга WTA.
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