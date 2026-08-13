Камилла Рахимова уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати

83-я ракетка мира Камилла Рахимова (Узбекистан) вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати, США. В первом матче она обыграла австралийку Кимберли Биррелл со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Рахимова сделала пять эйсов и шесть двойных ошибок, реализовав 5 брейк-пойнтов из 11. Биррелл два раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и сумела воспользоваться одним брейк-пойнтом из пяти.

Во втором круге «тысячника» в Цинциннати Камилла Рахимова сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.

Турнир проходит с 13 по 23 августа. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.