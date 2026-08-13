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Камилла Рахимова — Кимберли Биррелл, результат матча 13 августа 2026 года, счёт 2:0, первый круг WTA-1000 в Цинциннати

Камилла Рахимова уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати
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83-я ракетка мира Камилла Рахимова (Узбекистан) вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати, США. В первом матче она обыграла австралийку Кимберли Биррелл со счётом 6:2, 6:2.

Цинциннати (ж). 1-й круг
13 августа 2026, четверг. 18:10 МСК
Камилла Рахимова
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Рахимова сделала пять эйсов и шесть двойных ошибок, реализовав 5 брейк-пойнтов из 11. Биррелл два раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и сумела воспользоваться одним брейк-пойнтом из пяти.

Во втором круге «тысячника» в Цинциннати Камилла Рахимова сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.

Турнир проходит с 13 по 23 августа. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.

Календарь турнира в Цинциннати
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