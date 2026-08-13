Джек Дрейпер проиграл в первом круге «Мастерса» в Цинциннати

Бывшая четвёртая, а ныне 143-я ракетка мира британец Джек Дрейпер не смог выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, США. В стартовом матче турнира он проиграл испанцу Мартину Ландалусу, занимающему 64-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 3:6, 5:7.

Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. Дрейпер шесть раз подал навылет и допустил 11 двойных ошибок, реализовав при этом два брейк-пойнта из пяти. Ландалус сделал четыре эйса и шесть двойных ошибок. При этом испанец сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 13.

Следующим соперником Мартина Ландалуса станет итальянец Маттео Арнальди, который находится на 35-й строчке мирового рейтинга.