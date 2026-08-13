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Мартин Ландалус — Джек Дрейпер, результат матча 13 августа 2026 года, счёт 2:0, первый круг ATP-1000 в Цинциннати

Джек Дрейпер проиграл в первом круге «Мастерса» в Цинциннати
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Бывшая четвёртая, а ныне 143-я ракетка мира британец Джек Дрейпер не смог выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, США. В стартовом матче турнира он проиграл испанцу Мартину Ландалусу, занимающему 64-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 3:6, 5:7.

Цинциннати (м). 1-й круг
13 августа 2026, четверг. 18:10 МСК
Мартин Ландалус
Испания
Мартин Ландалус
М. Ландалус
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. Дрейпер шесть раз подал навылет и допустил 11 двойных ошибок, реализовав при этом два брейк-пойнта из пяти. Ландалус сделал четыре эйса и шесть двойных ошибок. При этом испанец сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 13.

Следующим соперником Мартина Ландалуса станет итальянец Маттео Арнальди, который находится на 35-й строчке мирового рейтинга.

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