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«Всегда уроки есть». Андрей Рублёв — об итогах «Мастерса» в Монреале

«Всегда уроки есть». Андрей Рублёв — об итогах «Мастерса» в Монреале
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16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об итогах турнира серии «Мастерс» в Монреале, Канада.

Напомним, Андрей закончил выступление на стадии второго круга, проиграв 281-й ракетке мира китайцу Цзюнчэн Шану со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (5:7).

Монреаль. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 23:20 МСК
Цзюнчэн Шан
281
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 7 7
5 		6 6 5
         
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Забываем ли мы о Монреале? Или же уроки всё-таки были усвоены?
— Да всегда уроки есть. Вот просто делаешь ли ты домашнее задание или нет? Ну, мои уроки, которые мои, — сказал Рублёв в интервью «Больше!»

Уже на этой неделе Андрей Рублёв сыграет на «Мастерсе» в Цинциннати, США. Его первым соперником станет победитель матча первого круга между Томашем Махачем (Чехия) и Пабло Карреньо-Бустой (Испания).

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