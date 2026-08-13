«Всегда уроки есть». Андрей Рублёв — об итогах «Мастерса» в Монреале
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16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об итогах турнира серии «Мастерс» в Монреале, Канада.
Напомним, Андрей закончил выступление на стадии второго круга, проиграв 281-й ракетке мира китайцу Цзюнчэн Шану со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (5:7).
Монреаль. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 23:20 МСК
281
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7 7
|
|6
|6 5
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
— Забываем ли мы о Монреале? Или же уроки всё-таки были усвоены?
— Да всегда уроки есть. Вот просто делаешь ли ты домашнее задание или нет? Ну, мои уроки, которые мои, — сказал Рублёв в интервью «Больше!»
Уже на этой неделе Андрей Рублёв сыграет на «Мастерсе» в Цинциннати, США. Его первым соперником станет победитель матча первого круга между Томашем Махачем (Чехия) и Пабло Карреньо-Бустой (Испания).
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