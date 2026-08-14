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Швёнтек – Рыбакина: польская теннисистка выиграла первый сет финала турнира в Торонто

Швёнтек – Рыбакина: польская теннисистка выиграла первый сет финала турнира в Торонто
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В ночь с 13 на 14 августа в Торонто проходит финальный матч турнира категории WTA-1000. В рамках игрового дня за титул сражаются восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая в мировом рейтинге второе место. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5
2 		3
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Польская тенниситка выиграла первый сет матча со счётом 6:2.

На стадии полуфинала Ига Швёнтек одолела украинку Элину Свитолину, а Рыбакина одержала победу в матче с американкой Кори Гауфф.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

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