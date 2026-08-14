Швёнтек – Рыбакина: польская теннисистка выиграла первый сет финала турнира в Торонто

В ночь с 13 на 14 августа в Торонто проходит финальный матч турнира категории WTA-1000. В рамках игрового дня за титул сражаются восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая в мировом рейтинге второе место. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Польская тенниситка выиграла первый сет матча со счётом 6:2.
На стадии полуфинала Ига Швёнтек одолела украинку Элину Свитолину, а Рыбакина одержала победу в матче с американкой Кори Гауфф.
Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.
В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.
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