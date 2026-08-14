Ига Швёнтек обыграла Елену Рыбакину в финале турнира в Торонто
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8-я ракетка мира полька Ига Швёнтек стала победителем финала турнира в Торонто. В решающем матче она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:3.
Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
8
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Рыбакина сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки, и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух попыток.
В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.
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