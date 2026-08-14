Ига Швёнтек обыграла Елену Рыбакину в финале турнира в Торонто

8-я ракетка мира полька Ига Швёнтек стала победителем финала турнира в Торонто. В решающем матче она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Рыбакина сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки, и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух попыток.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.