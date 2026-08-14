15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек — Елена Рыбакина, результат матча 14 августа 2026, счёт 2:0, финал WTA-1000 в Торонто

Ига Швёнтек обыграла Елену Рыбакину в финале турнира в Торонто
Комментарии

8-я ракетка мира полька Ига Швёнтек стала победителем финала турнира в Торонто. В решающем матче она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:3.

Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Рыбакина сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки, и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух попыток.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

Материалы по теме
Рыбакина победила вторую чемпионку ТБШ подряд! За титул в Торонто она сразится со Швёнтек
Рыбакина победила вторую чемпионку ТБШ подряд! За титул в Торонто она сразится со Швёнтек
Календарь турнира в Торонто (ж)
Сетка турнира в Торонто (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android