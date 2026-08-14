Фото: яркие эмоции Швёнтек после победы над Рыбакиной в финале турнира в Торонто

Польская теннисистка Ига Швёнтек эмоционально отреагировала на победу в финале турнира в Торонто. В решающем матче соревнований она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:3.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, Швёнтек вышла вперед в очных матчах с Рыбакиной — 7-6.

Польская теннисистка завоевала свой 26-й титул в карьере.

Продолжительность финального матча турнира в Торонто составила 1 час 16 минут. Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из трёх. Рыбакина сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки, и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух попыток.