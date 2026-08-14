Швёнтек вышла вперёд в личных встречах с Рыбакиной после победы в Торонто

Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину и стала победителем финала турнира в Торонто. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3.

Финальный матч в Торонто стал 13-й встречей соперниц. После данного успеха Швёнтек впервые в их очном противостоянии вышла вперёд, теперь на счету польки семь побед, а у казахстанской теннисистки шесть выигранных матчей.

Для Рыбакиной это был 26-й финал в карьере, а для Швёнтек — 26-й титул. При этом Швёнтек, будучи шестикратной чемпионкой «Больших шлемов», не играла в финалах с 2025 года, и Торонто стал её первым финалом в сезоне.