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Швёнтек вышла вперёд в личных встречах с Рыбакиной после победы в Торонто

Швёнтек вышла вперёд в личных встречах с Рыбакиной после победы в Торонто
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Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину и стала победителем финала турнира в Торонто. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3.

Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Финальный матч в Торонто стал 13-й встречей соперниц. После данного успеха Швёнтек впервые в их очном противостоянии вышла вперёд, теперь на счету польки семь побед, а у казахстанской теннисистки шесть выигранных матчей.

Для Рыбакиной это был 26-й финал в карьере, а для Швёнтек — 26-й титул. При этом Швёнтек, будучи шестикратной чемпионкой «Больших шлемов», не играла в финалах с 2025 года, и Торонто стал её первым финалом в сезоне.

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