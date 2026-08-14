Рыбакина обратилась к Швёнтек после поражения в финале турнира в Торонто
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Вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала поражение от восьмой ракетки мира польки Иги Швёнтек в финале турнира в Торонто со счётом 2:6, 3:6.
Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
8
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Спасибо, ребята. Трудно подобрать слова. Сегодня сил было не так много. Я старалась изо всех сил, но этого оказалось недостаточно. Конечно, поздравляю Игу и её команду с отличным турниром. И, конечно, большое спасибо вам за невероятную атмосферу. Турнир получился потрясающим. Очень надеюсь, что смогу совсем скоро сюда вернуться», — сказала Рыбакина в интервью после матча.
Отметим, счёт в личных противостояниях между Швёнтек и Рыбакиной стал 7-6 в пользу польской теннисистки.
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