Рыбакина обратилась к Швёнтек после поражения в финале турнира в Торонто

Вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала поражение от восьмой ракетки мира польки Иги Швёнтек в финале турнира в Торонто со счётом 2:6, 3:6.

«Спасибо, ребята. Трудно подобрать слова. Сегодня сил было не так много. Я старалась изо всех сил, но этого оказалось недостаточно. Конечно, поздравляю Игу и её команду с отличным турниром. И, конечно, большое спасибо вам за невероятную атмосферу. Турнир получился потрясающим. Очень надеюсь, что смогу совсем скоро сюда вернуться», — сказала Рыбакина в интервью после матча.

Отметим, счёт в личных противостояниях между Швёнтек и Рыбакиной стал 7-6 в пользу польской теннисистки.