Швёнтек завоевала 26-й титул в карьере после победы над Рыбакиной на турнире в Торонто

Восьмая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала победителем финала турнира в Торонто. В решающем матче она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (2-я в рейтинге WTA) со счётом 6:2, 6:3.

Благодаря победе на турнире, польская теннисистка завоевала 26-й титул в своей карьере. При этом Швёнтек, будучи шестикратной чемпионкой «Больших шлемов», не играла в финалах с 2025 года, и Торонто стал её первым финалом в сезоне.

Решающий матч в Торонто стал 13-й встречей соперниц. После данного успеха Ига Швёнтек впервые в очном противостоянии с казахстанской теннисисткой вышла вперёд со счётом— 7:6.