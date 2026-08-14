Швёнтек прокомментировала победу над Рыбакиной в финале турнира в Торонто

Польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась после победы над Еленой Рыбакиной в финале турнира в Торонто со счётом 6:2, 6:3.

«Я очень рада этому турниру. Он значит для меня очень-очень много. Последние месяцы были непростыми. Я очень рада, что продолжала сосредотачиваться на росте, немного меняла свою игру, совершенствовалась… несмотря на все мнения, которые многие люди высказывают обо мне каждый день в интернете. Справляться со всем этим непросто. Я рада, что реальность другая. Реальность такова, что у меня есть люди, которые меня очень хорошо знают и поддерживают. Они здесь, чтобы выкладываться на полную. Просто продолжайте двигаться вперёд», — сказала Швёнтек в интервью после матча.

Швёнтек завоевала 26-й титул в карьере.