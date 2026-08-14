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Ига Швёнтек обошла Мирру Андрееву в live-рейтинге WTA

Ига Швёнтек обошла Мирру Андрееву в live-рейтинге WTA
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Польская теннисистка Ига Швёнтек вернётся в топ-5 рейтинга WTA после победы в финале турнира в Торонто. В решающем матче соревнований она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:3.

Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В live-рейтинге Швёнтек поднялась на пятое место, сместив с этой позиции россиянку Мирру Андрееву, которая опустится на шестое место.

Елена Рыбакина сохранила второе место в рейтинге WTA. Первой ракеткой мира продолжает оставаться представительница Беларуси Арина Соболенко.

Отметим, для Швёнтек этот титул стал 26-м в карьере. Также в очных матчах с Рыбакиной польская тенниситка повела со счётом 7-6.

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