Ига Швёнтек обошла Мирру Андрееву в live-рейтинге WTA

Польская теннисистка Ига Швёнтек вернётся в топ-5 рейтинга WTA после победы в финале турнира в Торонто. В решающем матче соревнований она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:3.

В live-рейтинге Швёнтек поднялась на пятое место, сместив с этой позиции россиянку Мирру Андрееву, которая опустится на шестое место.

Елена Рыбакина сохранила второе место в рейтинге WTA. Первой ракеткой мира продолжает оставаться представительница Беларуси Арина Соболенко.

Отметим, для Швёнтек этот титул стал 26-м в карьере. Также в очных матчах с Рыбакиной польская тенниситка повела со счётом 7-6.