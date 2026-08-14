Ига Швёнтек высказалась о Елене Рыбакиной после победы в финале турнира в Торонто

Польская теннисистка Ига Швёнтек обратилась к представительнице Казахстана Елене Рыбакиной после победы в финале турнира в Торонто.

«Во-первых, Елена, поздравляю с отличным турниром. У тебя были сложные матчи. Ты такая замечательная соперница. С тобой всегда тяжело играть. Мы сыграли много важных матчей друг против друга. Я уверена, что мы сыграем ещё много, много. Поздравляю тебя и твою команду. Конечно, мы увидимся на следующих турнирах, надеюсь, в финалах», — сказала Швёнтек в интервью после матча.

В личных противостояниях с Рыбакиной польская теннисистка повела со счётом 7-6. Для Швёнтек этот титул стал 26-м в карьере.