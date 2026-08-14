15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек высказалась о Елене Рыбакиной после победы в финале турнира в Торонто

Ига Швёнтек высказалась о Елене Рыбакиной после победы в финале турнира в Торонто
Комментарии

Польская теннисистка Ига Швёнтек обратилась к представительнице Казахстана Елене Рыбакиной после победы в финале турнира в Торонто.

Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Во-первых, Елена, поздравляю с отличным турниром. У тебя были сложные матчи. Ты такая замечательная соперница. С тобой всегда тяжело играть. Мы сыграли много важных матчей друг против друга. Я уверена, что мы сыграем ещё много, много. Поздравляю тебя и твою команду. Конечно, мы увидимся на следующих турнирах, надеюсь, в финалах», — сказала Швёнтек в интервью после матча.

В личных противостояниях с Рыбакиной польская теннисистка повела со счётом 7-6. Для Швёнтек этот титул стал 26-м в карьере.

Материалы по теме
Ига Швёнтек высказалась о Елене Рыбакиной после победы в финале турнира в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android