Швёнтек побила рекорд Соболенко на турнирах WTA-1000
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Польская теннисистка Ига Швёнтек одержала девятую победу в финалах турниров WTA-1000 над соперницами, которые ранее выигрывали турниры этой категории. Она обошла белоруску Арину Соболенко (8) и теперь единолично лидирует по этому показателю среди всех теннисисток с момента введения формата в 2009 году, сообщает OptaAce на личной странице в социальной сети X.
Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
8
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|3
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
В решающем матче финала турнира в Торонто Швёнтек обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:3.
Отметим, для Швёнтек этот титул стал 26-м в карьере. Также в очных матчах с Рыбакиной польская теннисистка повела со счётом 7-6.
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