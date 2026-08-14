Швёнтек побила рекорд Соболенко на турнирах WTA-1000

Польская теннисистка Ига Швёнтек одержала девятую победу в финалах турниров WTA-1000 над соперницами, которые ранее выигрывали турниры этой категории. Она обошла белоруску Арину Соболенко (8) и теперь единолично лидирует по этому показателю среди всех теннисисток с момента введения формата в 2009 году, сообщает OptaAce на личной странице в социальной сети X.

В решающем матче финала турнира в Торонто Швёнтек обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:3.

Отметим, для Швёнтек этот титул стал 26-м в карьере. Также в очных матчах с Рыбакиной польская теннисистка повела со счётом 7-6.