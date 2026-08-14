Бен Шелтон обыграл Брэндона Накашиму в финале «Мастерса» в Монреале
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Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон стал победителем «Мастерса» в Монреале. В финале турнира он обыграл 31-ю ракетку мира соотечественника Брэндона Накашиму со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Монреаль. Финал
14 августа 2026, пятница. 03:15 МСК
10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 7
|
|6 4
31
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. Шелтон семь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Накашима сделал восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку, не реализовав ни одного брейк-пойнта.
Шелтон второй раз подряд выиграл канадский «Мастерс».
Турнир в Монреале проходил со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд соревнования в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.
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