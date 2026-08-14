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Бен Шелтон — Брэндон Накашима, результат матча 14 августа 2026, счёт 2:0, финал ATP-1000 в Монреале

Бен Шелтон обыграл Брэндона Накашиму в финале «Мастерса» в Монреале
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Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон стал победителем «Мастерса» в Монреале. В финале турнира он обыграл 31-ю ракетку мира соотечественника Брэндона Накашиму со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Монреаль. Финал
14 августа 2026, пятница. 03:15 МСК
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Брэндон Накашима
31
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. Шелтон семь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Накашима сделал восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку, не реализовав ни одного брейк-пойнта.

Шелтон второй раз подряд выиграл канадский «Мастерс».

Турнир в Монреале проходил со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд соревнования в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.

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