Швёнтек: хочу посвятить титул всем, кто сталкивается с осуждением и ненавистью

Польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, кому посвятила победу на турнире в Торонто. В решающем матче соревнований она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:3.

«Я хочу посвятить этот титул всем, кто сталкивается с несправедливым осуждением и ненавистью. Просто продолжайте двигаться вперёд и развиваться. Сосредоточьтесь на себе. Вы знаете, что для вас лучше всего, всегда помните о том, что ждёт впереди и чего вы можете добиться», — сказала Швёнтек в интервью после матча.

Отметим, для Швёнтек этот титул стал 26-м в карьере. Также в очных матчах с Рыбакиной польская теннисистка повела со счётом 7-6.