15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек: хочу посвятить титул всем, кто сталкивается с осуждением и ненавистью

Швёнтек: хочу посвятить титул всем, кто сталкивается с осуждением и ненавистью
Комментарии

Польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, кому посвятила победу на турнире в Торонто. В решающем матче соревнований она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:3.

Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Я хочу посвятить этот титул всем, кто сталкивается с несправедливым осуждением и ненавистью. Просто продолжайте двигаться вперёд и развиваться. Сосредоточьтесь на себе. Вы знаете, что для вас лучше всего, всегда помните о том, что ждёт впереди и чего вы можете добиться», — сказала Швёнтек в интервью после матча.

Отметим, для Швёнтек этот титул стал 26-м в карьере. Также в очных матчах с Рыбакиной польская теннисистка повела со счётом 7-6.

Материалы по теме
Фото: яркие эмоции Швёнтек после победы над Рыбакиной в финале турнира в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android