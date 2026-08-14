Ига Швёнтек завоевала первый титул в 2026-м году

Польская теннисистка Ига Швёнтек завоевала свой первый титул в 2026 году. Швёнтек стала победителем турнира в Торонто, обыграв в решающем матче представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:3.

Отметим, для Швёнтек этот титул стал 26-м в карьере. На турнирах уровня WTA-1000 польская теннисистка завоевала свой 12-й титул.

Ранее сообщалось, что Ига Швёнтек вернётся в топ-5 рейтинга WTA после победы в финале турнира в Торонто. В live-рейтинге Швёнтек поднялась на пятое место, сместив с этой позиции россиянку Мирру Андрееву.

Также в очных матчах с Рыбакиной польская теннисистка повела со счётом 7-6.