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Ига Швёнтек впервые в карьере выиграла турнир в Канаде

Ига Швёнтек впервые в карьере выиграла турнир в Канаде
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Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек завоевала свой первый титул в Канаде. Швёнтек стала победительницей турнира в Торонто, обыграв в решающем матче представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:3.

Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Победа в Торонто стала 12-й в карьере Швёнтек на турнирах WTA-1000.

Благодаря победе на турнире, польская теннисистка завоевала 26-й титул в своей карьере. При этом Швёнтек, будучи шестикратной чемпионкой «Больших шлемов», не играла в финалах с 2025 года, и Торонто стал её первым финалом в сезоне.

В live-рейтинге полька поднялась на пятое место, сместив с этой позиции россиянку Мирру Андрееву.

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