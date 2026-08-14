Ига Швёнтек впервые в карьере выиграла турнир в Канаде
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Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек завоевала свой первый титул в Канаде. Швёнтек стала победительницей турнира в Торонто, обыграв в решающем матче представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:3.
Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
8
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Победа в Торонто стала 12-й в карьере Швёнтек на турнирах WTA-1000.
Благодаря победе на турнире, польская теннисистка завоевала 26-й титул в своей карьере. При этом Швёнтек, будучи шестикратной чемпионкой «Больших шлемов», не играла в финалах с 2025 года, и Торонто стал её первым финалом в сезоне.
В live-рейтинге полька поднялась на пятое место, сместив с этой позиции россиянку Мирру Андрееву.
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