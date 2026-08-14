Ига Швёнтек впервые в карьере выиграла турнир в Канаде

Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек завоевала свой первый титул в Канаде. Швёнтек стала победительницей турнира в Торонто, обыграв в решающем матче представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:3.

Победа в Торонто стала 12-й в карьере Швёнтек на турнирах WTA-1000.

Благодаря победе на турнире, польская теннисистка завоевала 26-й титул в своей карьере. При этом Швёнтек, будучи шестикратной чемпионкой «Больших шлемов», не играла в финалах с 2025 года, и Торонто стал её первым финалом в сезоне.

В live-рейтинге полька поднялась на пятое место, сместив с этой позиции россиянку Мирру Андрееву.