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Стало известно сколько заработали Швёнтек и Рыбакина за турнир в Торонто

Стало известно сколько заработали Швёнтек и Рыбакина за турнир в Торонто
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Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла турнир в Торонто. В решающем матче соревнований она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (вторая в рейтинге WTA) со счётом 6:2, 6:3.

Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

За победу полька получила $ 1,1 млн. Общая сумма заработка Швёнтек за карьеру достигла почти $ 47 млн. По этому показателю Ига занимает третью строчку в истории WTA, уступая только американской теннисистке Серене Уильямс ($95 млн) и первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко ($ 50 млн).

Финалистка турнира Елена Рыбакина заработала $ 560 тысяч, а ее карьерные призовые приблизились к $ 29,7 млн.

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