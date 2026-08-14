Стало известно сколько заработали Швёнтек и Рыбакина за турнир в Торонто
Поделиться
Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла турнир в Торонто. В решающем матче соревнований она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (вторая в рейтинге WTA) со счётом 6:2, 6:3.
Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
8
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
За победу полька получила $ 1,1 млн. Общая сумма заработка Швёнтек за карьеру достигла почти $ 47 млн. По этому показателю Ига занимает третью строчку в истории WTA, уступая только американской теннисистке Серене Уильямс ($95 млн) и первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко ($ 50 млн).
Финалистка турнира Елена Рыбакина заработала $ 560 тысяч, а ее карьерные призовые приблизились к $ 29,7 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 августа 2026
-
04:52
-
04:50
-
04:40
-
04:19
-
04:08
-
03:55
-
03:37
-
03:24
-
03:24
-
03:15
-
03:04
-
03:01
-
02:54
-
02:52
-
02:39
-
02:27
-
01:43
- 13 августа 2026
-
23:18
-
22:30
-
20:31
-
20:11
-
19:32
-
17:05
-
16:03
-
15:34
-
14:32
-
14:00
-
13:48
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:39
-
12:30
-
12:02
-
12:00