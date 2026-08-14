Стало известно сколько заработали Швёнтек и Рыбакина за турнир в Торонто

Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла турнир в Торонто. В решающем матче соревнований она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (вторая в рейтинге WTA) со счётом 6:2, 6:3.

За победу полька получила $ 1,1 млн. Общая сумма заработка Швёнтек за карьеру достигла почти $ 47 млн. По этому показателю Ига занимает третью строчку в истории WTA, уступая только американской теннисистке Серене Уильямс ($95 млн) и первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко ($ 50 млн).

Финалистка турнира Елена Рыбакина заработала $ 560 тысяч, а ее карьерные призовые приблизились к $ 29,7 млн.