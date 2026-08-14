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Швёнтек прервала серию из двух поражений от Рыбакиной

Швёнтек прервала серию из двух поражений от Рыбакиной
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Польская теннисистка Ига Швёнтек прервала серию из двух поражений подряд от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Полька обыграла Рыбакину в финале турнира в Торонто со счётом 6:2, 6:3.

Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Ранее Швёнтек проиграла Рыбакиной на итоговом турнире WTA и Открытом чемпионате Австралии. Теперь в очных матчах с Рыбакиной польская теннисистка повела со счётом 7-6.

Отметим, для Швёнтек этот титул стал 26-м в карьере и первым в 2026 году. На турнирах уровня WTA-1000 польская теннисистка завоевала свой 12-й титул.

Ранее сообщалось, что Ига Швёнтек вернётся в топ-5 рейтинга WTA после победы в финале турнира в Торонто.

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