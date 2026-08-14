39-летний Монфис проиграл Хидзикате и не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
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39-летний французский теннисист Гаэль Монфис (347-й номер рейтинга) не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Цинциннати, проиграв австралийцу Ринки Хидзикате (93-й в рейтинге ATP) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 3:6.
Цинциннати (м). 1-й круг
14 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 5
|3
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Теннисисты провели на корте 2 часа 33 минуты. Монфис 16 раз подал навылет и допустил семь двойных ошибок, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из шести. Хидзиката сделал три эйса и четыре двойные ошибки. При этом сумел реализовать три брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником австралийского теннисиста станет итальянец Лучано Дардери, который находится на 22-й строчке мирового рейтинга.
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