15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ринки Хидзиката — Гаэль Монфис, результат матча 13 августа 2026 года, счёт 2:1, первый круг ATP-1000 в Цинциннати

39-летний Монфис проиграл Хидзикате и не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

39-летний французский теннисист Гаэль Монфис (347-й номер рейтинга) не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Цинциннати, проиграв австралийцу Ринки Хидзикате (93-й в рейтинге ATP) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 3:6.

Цинциннати (м). 1-й круг
14 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 6
6 		6 5 3
         
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Теннисисты провели на корте 2 часа 33 минуты. Монфис 16 раз подал навылет и допустил семь двойных ошибок, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из шести. Хидзиката сделал три эйса и четыре двойные ошибки. При этом сумел реализовать три брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником австралийского теннисиста станет итальянец Лучано Дардери, который находится на 22-й строчке мирового рейтинга.

Календарь турнира в Цинциннати (м)
Сетка турнира в Цинциннати (м)
Материалы по теме
Бен Шелтон обыграл Брэндона Накашиму в финале «Мастерса» в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android