39-летний Монфис проиграл Хидзикате и не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Цинциннати

39-летний французский теннисист Гаэль Монфис (347-й номер рейтинга) не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Цинциннати, проиграв австралийцу Ринки Хидзикате (93-й в рейтинге ATP) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 3:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 33 минуты. Монфис 16 раз подал навылет и допустил семь двойных ошибок, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из шести. Хидзиката сделал три эйса и четыре двойные ошибки. При этом сумел реализовать три брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником австралийского теннисиста станет итальянец Лучано Дардери, который находится на 22-й строчке мирового рейтинга.