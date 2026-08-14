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Бен Шелтон второй раз подряд выиграл «Мастерс» в Канаде

Бен Шелтон второй раз подряд выиграл «Мастерс» в Канаде
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Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон стал победителем «Мастерса» в Монреале. В финале турнира он обыграл 31-ю ракетку мира соотечественника Брэндона Накашиму со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Шелтон второй раз подряд выиграл «тысячник» в Канаде.

Монреаль. Финал
14 августа 2026, пятница. 03:15 МСК
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Брэндон Накашима
31
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

В прошлом году канадский «Мастерс» проходил в Торонто. В финальном матче американец Бен Шелтон обыграл россиянина Карена Хачанова. Встреча закончилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3). Эта победа принесла американскому теннисисту его первый титул на турнирах серии «Мастерс» ATP-1000 в карьере.

Шелтон выиграл уже четыре титула в 2026 году (Даллас, Мюнхен, Штутгарт и Монреаль) — лучший результат в карьере за сезон.

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