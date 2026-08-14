Бен Шелтон второй раз подряд выиграл «Мастерс» в Канаде

Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон стал победителем «Мастерса» в Монреале. В финале турнира он обыграл 31-ю ракетку мира соотечественника Брэндона Накашиму со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Шелтон второй раз подряд выиграл «тысячник» в Канаде.

В прошлом году канадский «Мастерс» проходил в Торонто. В финальном матче американец Бен Шелтон обыграл россиянина Карена Хачанова. Встреча закончилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3). Эта победа принесла американскому теннисисту его первый титул на турнирах серии «Мастерс» ATP-1000 в карьере.

Шелтон выиграл уже четыре титула в 2026 году (Даллас, Мюнхен, Штутгарт и Монреаль) — лучший результат в карьере за сезон.