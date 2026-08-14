Кэти Бултер обыграла Кэти Волынец и вышла во второй круг турнира в Цинциннати
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72-я ракетка мира англичанка Кэти Бултер вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати, США. В стартовом матче она обыграла представительницу США Кэти Волынец, занимающую 91-е место в мировом рейтинге, со счётом 7:5, 0:6, 6:4.
Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
2 : 1
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Кэти Волынец
К. Волынец
Теннисистки провели на корте 2 часа 43 минуты. Бултер ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Её соперница Волынец сделала один эйс и допустила пять двойных ошибок, сумев реализовать при этом 7 брейк-пойнтов из 12.
В следующем матче турнира Бултер сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой, которая находится на седьмой строчке рейтинга WTA.
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