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Бен Шелтон высказался о победе на «Мастерсе» в Монреале

Бен Шелтон высказался о победе на «Мастерсе» в Монреале
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Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон прокомментировал победу на «Мастерсе» в Монреале. В финале турнира он обыграл 31-ю ракетку мира соотечественника Брэндона Накашиму со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Монреаль. Финал
14 августа 2026, пятница. 03:15 МСК
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Брэндон Накашима
31
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

«Для меня тот уровень, на котором я играл на этой неделе, и то, как я прошёл эту турнирную сетку, говорят о проделанной мной работе. Это также свидетельствует о моей психологической стойкости и способности сохранять концентрацию, несмотря на всё происходившее на этой неделе», — сказал Шелтон в интервью после матча.

Американский теннисист второй раз подряд выиграл канадский «Мастерс». В прошлом году турнир проходил в Торонто. В финальном матче американец Бен Шелтон обыграл россиянина Карена Хачанова.

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