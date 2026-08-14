Бен Шелтон высказался о победе на «Мастерсе» в Монреале

Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон прокомментировал победу на «Мастерсе» в Монреале. В финале турнира он обыграл 31-ю ракетку мира соотечественника Брэндона Накашиму со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Для меня тот уровень, на котором я играл на этой неделе, и то, как я прошёл эту турнирную сетку, говорят о проделанной мной работе. Это также свидетельствует о моей психологической стойкости и способности сохранять концентрацию, несмотря на всё происходившее на этой неделе», — сказал Шелтон в интервью после матча.

Американский теннисист второй раз подряд выиграл канадский «Мастерс». В прошлом году турнир проходил в Торонто. В финальном матче американец Бен Шелтон обыграл россиянина Карена Хачанова.