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«Одна из лучших недель в моей жизни». Накашима — о «Мастерсе» в Монреале

«Одна из лучших недель в моей жизни». Накашима — о «Мастерсе» в Монреале
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Американский теннисист 31-я ракетка мира Брэндон Накашима поделился впечатлениями от участия на «Мастерсе» в Монреале. В финале турнира он проиграл 10-й ракетке мира соотечественнику Бену Шелтону со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

Монреаль. Финал
14 августа 2026, пятница. 03:15 МСК
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Брэндон Накашима
31
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

«Я хочу поблагодарить свою команду за помощь и поддержку на протяжении всей моей карьеры. Моего отца, маму, брата — я действительно должен поблагодарить их всех за всё, что они сделали для меня за годы карьеры. Это действительно одна из лучших недель в моей жизни», — сказал Накашима в интервью после матча.

Накашима, который впервые в карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс», боролся за свой второй титул ATP. Почти четыре года назад, в 2022-м, он завоевал свой первый трофей, победив на домашнем турнире в Сан-Диего соотечественника Маркоса Гирона со счётом 6:4, 6:4.

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