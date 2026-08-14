«Одна из лучших недель в моей жизни». Накашима — о «Мастерсе» в Монреале

Американский теннисист 31-я ракетка мира Брэндон Накашима поделился впечатлениями от участия на «Мастерсе» в Монреале. В финале турнира он проиграл 10-й ракетке мира соотечественнику Бену Шелтону со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

«Я хочу поблагодарить свою команду за помощь и поддержку на протяжении всей моей карьеры. Моего отца, маму, брата — я действительно должен поблагодарить их всех за всё, что они сделали для меня за годы карьеры. Это действительно одна из лучших недель в моей жизни», — сказал Накашима в интервью после матча.

Накашима, который впервые в карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс», боролся за свой второй титул ATP. Почти четыре года назад, в 2022-м, он завоевал свой первый трофей, победив на домашнем турнире в Сан-Диего соотечественника Маркоса Гирона со счётом 6:4, 6:4.