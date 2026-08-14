Соболенко попала на обложку американского журнала Time

Первая ракетка мира Арина Соболенко стала героиней обложки сентябрьского выпуска журнала Time. Теннисистка выложила фотографию в социальной сети.

Соболенко на обложке журнала Time Фото: из соцсети Арины Соболенко

Примечательно, что это первая обложка в истории для представительницы Беларуси.

В сопроводительном интервью спортсменка затронула как профессиональные, так и глубоко личные темы. Соболенко откровенно рассказала о своих эмоциях после поражения от Наоми Осаки, поделилась воспоминаниями о детстве в Минске и сравнила их с нынешним бытом во Флориде. В беседе с журналистами она также затронула тему утраты отца, методы борьбы с постсоревновательными нервными срывами и планы на будущее.

Напомним, по итогам года Соболенко входит в пятёрку самых высокооплачиваемых теннисистов мира. За период с июля 2025-го по июль 2026-го её доход составил $ 35,9 млн, из которых $ 13,9 млн пришлось на призовые, а $ 22 млн – на рекламные контракты.