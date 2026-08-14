Соболенко ответила на критику за ведение социальных сетей

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, почему ей нравится снимать ролики для соцсетей, и ответила своим критикам.

«Ты просто обо всём забываешь. Пытаешься танцевать, двигаешь телом, и эти 30-40 минут, а иногда и целый час просто концентрируешься на чём-то одном. Больше ни о чём не думаешь. Это будто маленький побег от всего».

Белоруска также поделилась тем, как реагирует на насмешливые комментарии вроде: «Больше тенниса, меньше тиктока».

«Иногда я перехожу в их аккаунты и смотрю, насколько они идеальны. И думаю: «Чувак, ты сначала со своим дерьмом разберись, прежде чем лезть в жизни других», – приводит слова Соболенко журнал Time.

Ранее стало известно, что Соболенко стала героиней обложки сентябрьского выпуска журнала Time.