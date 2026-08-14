«Мастерс» в Цинциннати, 2026 год: результаты матчей на 13 августа

С 13 на 14 августа на хардовых кортах Цинциннати, США, стартовал турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. «Мастерс» в Цинциннати, 2026. Результаты матчей 13-14 августа:

Мартин Ландалус (Испания) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 6:3, 7:5;

Кэмерон Норри (Великобритания) – Дино Прижмич (Хорватия) – 3:6, 6:1, 6:4;

Денис Шаповалов (Канада) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:1, 6:4;

Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Миомир Кецманович (Сербия) – 3:6, 3:6;

Роман Андрес Бурручага (Аргентина) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:7 (4:7), 6:2, 3:6;

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Ян Хоински (Великобритания) – 7:6 (11:9), 6:7 (7:9), 7:6 (7:4);

Мартон Фучович (Венгрия) – Теренс Атман (Франция) – 1:3 (отказ Фучович);

Мариано Навоне (Аргентина) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – 6:3, 7:6 (7:3);

Ринки Хидзиката (Австралия) – Гаэль Монфис (Франция) – 2:6, 7:6 (7:5), 6:3;

Захари Свайда (США) – Маттия Беллуччи (Италия) – 6:7 (0:7), 6:7 (4:7);

Корентен Муте (Франция) – Хуберт Хуркач (Польша) – отменён.