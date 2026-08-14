Швёнтек выиграла титул в Торонто, Ферран в шаге от перехода в «ПСЖ». Главное к утру
Ига Швёнтек обыграла Елену Рыбакину в финале турнира в Торонто, Бен Шелтон обыграл Брэндона Накашиму в финале «Мастерса» в Монреале, Ферран Торрес переходит из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 50 млн. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Ига Швёнтек обыграла Елену Рыбакину в финале турнира в Торонто.
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