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14 августа главные новости спорта, футбол, трансферы, теннис, WTA, ATP, гимнастика

Швёнтек выиграла титул в Торонто, Ферран в шаге от перехода в «ПСЖ». Главное к утру
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Ига Швёнтек обыграла Елену Рыбакину в финале турнира в Торонто, Бен Шелтон обыграл Брэндона Накашиму в финале «Мастерса» в Монреале, Ферран Торрес переходит из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 50 млн. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Ига Швёнтек обыграла Елену Рыбакину в финале турнира в Торонто.
  2. Бен Шелтон обыграл Брэндона Накашиму в финале «Мастерса» в Монреале.
  3. Ферран Торрес переходит из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 50 млн, сделка подтверждена — Романо.
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