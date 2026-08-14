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Турнир WTA-1000, Цинциннати, 2026 год: результаты матчей на 13 августа

Турнир WTA-1000, Цинциннати, 2026 год: результаты матчей на 13 августа
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13-14 августа на хардовых кортах Цинциннати, США, стартовал турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Теннис. Турнир WTA-1000, Цинциннати, 2026. Результаты матчей 13-14 августа:

  • Мария Тимофеева (Узбекистан) – Катержина Синякова (Чехия) – отменён;
  • Дарья Касаткина (Австралия) – Зейнеп Сёнмез (Турция) – 6:2, 6:7 (4:7), 3:6;
  • Дарья Видьманова (Чехия) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 4:6, 2:6;
  • Симона Вальтерт (Швейцария) – Петра Марчинко (Хорватия) – 5:7, 6:4, 6:2;
  • Камилла Рахимова (Узбекистан) – Кимберли Бирелл (Австралия) – 6:2, 6:2;
  • Тэйлор Таунсенд (США) – Камила Осорио (Колумбия) – 3:6, 6:3, 6:3;
  • Эшлин Крюгер (США) – Лоис Буассон (Франция) – 3:6, 2:6;
  • Антония Ружич (Хорватия) – Магдалена Френх (Польша) – 2:6, 5:7;
  • Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Магда Линетт (Польша) – 6:0, 6:3;
  • Кристина Букша (Испания) – Панна Удварди (Венгрия) – 6:2, 1:6, 7:5;
  • Диан Парри (Франция) – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:4, 7:6 (9:7);
  • Татьяна Мария (Германия) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:1, 6:2;
  • Кэти Бултер (Великобритания) – Кэти Волынец (США) – 7:5, 0:6, 6:4;
  • Кэти Макнелли (США) – Маккартни Кесслер (США) – 6:3, 6:4.
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