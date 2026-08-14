Бен Шелтон повторил достижение Рафаэля Надаля на канадском «Мастерсе»

Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон защитил титул на турнире ATP-1000 в Монреале, став первым теннисистом за семь лет, которому удалось повторить этот результат. В финале соревнований он обыграл соотечественника Брэндона Накашиму, который занимает 31-е место в мировом рейтинге, со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Последним до Шелтона дважды подряд чемпионом канадского «Мастерса» становился Рафаэль Надаль — в 2018 и 2019 годах. В XXI веке подобное достижение также покорялось Энди Маррею в 2010-м и Новаку Джоковичу в 2012 году. С момента основания серии в 1990 году защитить титул удавалось и Андре Агасси — в 1995-м.