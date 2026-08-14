«Мастерс» в Цинциннати, 2026 год: расписание матчей на 14 августа

Сегодня, 14 августа, на хардовых кортах Цинциннати продолжится турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. «Мастерс» в Цинциннати, 2026. Расписание матчей на 14 августа (время московское):

18:00. Со Симабукуро (Япония) – Хуберт Хуркач (Польша);

18:00. Вит Коприва (Чехия) – Кентен Алис (Франция);

18:00. Коулман Вон (Гонконг) – Даниэль Альтмайер (Германия);

19:30. Томаш Махач (Чехия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания);

19:30. Себастьян Баэс (Аргентина) – Григор Димитров (Болгария);

19:30. Титуан Дроге (Франция) – Маттео Берреттини (Италия);

19:30. Джеффри-Джон Вулф (США) – Джеймс Дакворт (Австралия);

19:30. Янник Ханфман (Германия) – Люка Ван Аш (Франция);

21:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Таллон Грикспор (Нидерланды);

21:00. Алекс Михельсен (США) – Йеспер де Йонг (Нидерланды);

21:00. Нуну Боржеш (Португалия) – Танаси Коккинакис (Австралия);

21:00. Цзюнчэн Шан (Китай) – Лоренцо Сонего (Италия);

21:00. Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Камиль Майхшак (Польша);

21:00. Марк Лаял (Эстония) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);

22:30. Даниэль Мерида-Агилар (Испания) – Марин Чилич (Хорватия);

22:30. Хамад Меджедович (Сербия) – Марко Трунгеллити (Аргентина);

22:30. Адам Уолтон (Австралия) – Николас Мехия (Колумбия);

22:30. Фабиан Марожан (Венгрия) – Майкл Чжэн (США).

2:00. Жайме Фария (Португалия) – Дженсон Бруксби (США).

3:30. Александр Ковачевич (США) – Карен Хачанов (Россия).