Турнир WTA-1000 в Цинциннати, 2026 год: расписание матчей на 14 августа

Сегодня, 14 августа, на хардовых кортах Цинциннати продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Цинциннати, 2026. Расписание матчей на 14 августа (время московское):

18:00. Джессика Бузас Манейро (Испания) – Анна Бондарь (Венгрия);

18:00. Дарья Снигур (Украина) – Юлия Стародубцева (Украина);

18:00. Сара Бейлек (Чехия) – Каролина Плишкова (Чехия);

18:00. Элизабетта Коччаретто (Италия) – Лукреция Стефанини (Италия);

18:00. Никола Бартунькова (Чехия) – Алина Чараева (Армения);

19:30. Майя Джойнт (Австралия) – Тамара Корпач (Германия);

19:30. Лилли Таггер (Австрия) – Талия Гибсон (Австралия);

19:30. Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) – Анна Блинкова (Россия);

19:30. Питон Стирнс (США) – Хэрриет Дарт (Великобритания);

20:00. Эмилиана Аранго (Колумбия) – Винус Уильямс (США);

21:00. Эльвина Калиева (США) – Александра Олейникова (Украина);

21:00. Ван Синьюй (Китай) – Ханне Вандевинкель (Бельгия);

21:30. Алисия Паркс (США) – Виктория Голубич (Швейцария);

22:30. Юлия Путинцева (Казахстан) – Людмила Самсонова (Россия);

22:30. Мария Тимофеева (Узбекистан) – Ван Сиюй (Китай);

22:30. Мэри Стояна (США) – Тереза Валентова (Чехия).

2:00 (15.08). Слоан Стивенс (США) – Синья Краус (Австрия);

3:30. Софья Кенин (США) – Ева Лис (Германия).