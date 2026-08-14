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«Посмотрим, что из этого выйдет». Даниил Медведев раскрыл имя нового тренера

«Посмотрим, что из этого выйдет». Даниил Медведев раскрыл имя нового тренера
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Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, с кем будет сотрудничать после прекращения работы с Томасом Юханссоном.

– Ты здесь [в Цинциннати] не один. С тобой на корте был Андрей Голубев. Он новый член команды или временный тренер?
– Ну, мы будем пробовать, то есть можно сказать, да, он новый тренер, но у нас как бы сейчас по планам Цинциннати, US Open. Посмотрим, что из этого выйдет. Это, естественно, тоже новое приключение для меня. Пока очень нравится с ним работать. Он отличный человек, это тоже всегда немаловажно. Но, естественно, постепенно будем узнавать друг друга в работе на корте. И, естественно, всё это будет зависеть от очень многих вещей, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

Голубев – бывший теннисист, представлявший Россию и Казахстан, бывшая 33-я ракетка мира, победитель одного турнира ATP в одиночном разряде и финалист «Ролан Гаррос» — 2021 в парном.

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