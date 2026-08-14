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«Было очень весело». Медведев — об игре в паре с Марожаном

«Было очень весело». Медведев — об игре в паре с Марожаном
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Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от игры в дуэте с венгром Фабианом Марожаном на «Мастерсе» в Монреале, где спортсмены дошли до четвертьфинала.

Монреаль — парный разряд. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 21:20 МСК
Тео Аррибаже
Франция
Тео Аррибаже
Альбано Оливетти
Франция
Альбано Оливетти
Т. Аррибаже А. Оливетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 4 1 10
6 4 		7 7 0 8
         
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Ф. Марожан Д. Медведев

«Да, было весело. Понятное дело, в паре другой теннис, там один-два удара действительно решают исход матча. И вот даже, допустим, если брать последний матч, который мы проиграли, там просто пару плохих ударов на решающем тай-брейке – и ты его проигрываешь. Но было очень весело, очень понравилось играть с Фабианом, уже договорились, что, в принципе, может, ещё где-нибудь будем записываться. То есть отлично провели время, посмотрим, поможет ли здесь [в Цинциннати] это в одиночке, потому что, конечно, одиночка важнее пары всё-таки», — сказал Медведев в видео YouTube-канала «Больше!».

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