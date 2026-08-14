«Было очень весело». Медведев — об игре в паре с Марожаном

Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от игры в дуэте с венгром Фабианом Марожаном на «Мастерсе» в Монреале, где спортсмены дошли до четвертьфинала.

«Да, было весело. Понятное дело, в паре другой теннис, там один-два удара действительно решают исход матча. И вот даже, допустим, если брать последний матч, который мы проиграли, там просто пару плохих ударов на решающем тай-брейке – и ты его проигрываешь. Но было очень весело, очень понравилось играть с Фабианом, уже договорились, что, в принципе, может, ещё где-нибудь будем записываться. То есть отлично провели время, посмотрим, поможет ли здесь [в Цинциннати] это в одиночке, потому что, конечно, одиночка важнее пары всё-таки», — сказал Медведев в видео YouTube-канала «Больше!».