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«Там анализировать нечего». Даниил Медведев — о раннем поражении в Монреале

«Там анализировать нечего». Даниил Медведев — о раннем поражении в Монреале
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Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём поражении от нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (3:6, 6:7 (5:7)) на старте минувшего «Мастерса» в Монреале.

Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 02:10 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Ботик ван де Зандсхулп
70
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

«Там анализировать нечего, потому что одно дело, когда ты можешь сказать, что там справа или слева, или где-то подачу недостаточно хорошо сделал, другое дело, когда ты просто морально по каким-либо причинам оказался не готов к матчу и не готов, скажем так, показывать свой уровень на корте. Это уже вопрос не в ударе справа или слева или в подаче. Поэтому работаем над этим. Надеюсь, что в Цинциннати морально смогу показать более хороший уровень тенниса», — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

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