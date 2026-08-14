«Там анализировать нечего». Даниил Медведев — о раннем поражении в Монреале
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Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём поражении от нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (3:6, 6:7 (5:7)) на старте минувшего «Мастерса» в Монреале.
Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 02:10 МСК
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
70
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
«Там анализировать нечего, потому что одно дело, когда ты можешь сказать, что там справа или слева, или где-то подачу недостаточно хорошо сделал, другое дело, когда ты просто морально по каким-либо причинам оказался не готов к матчу и не готов, скажем так, показывать свой уровень на корте. Это уже вопрос не в ударе справа или слева или в подаче. Поэтому работаем над этим. Надеюсь, что в Цинциннати морально смогу показать более хороший уровень тенниса», — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».
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