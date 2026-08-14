15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Старался найти понимающего человека». Медведев — о новом тренере

«Старался найти понимающего человека». Медведев — о новом тренере
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, на что опирался при выборе нового тренера. Ранее стало известно, что россиянин начал сотрудничество с Андреем Голубевым после прекращения работы с Томасом Юханссоном.

«Во-первых, для него это, понятное дело, первый, скажем, такой опыт, имеется в виду в ATP-туре, поэтому он тоже пока учится, и мы пока слишком мало времени провели вместе, чтобы точно говорить. Но я совершенно точно старался найти понимающего человека, который способен мне помочь. Скажем так, в моей нынешней ситуации, в которую я попал, и, как пока кажется, он, возможно, способен это сделать, а там посмотрим, только время может показать», – сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
Мирра идёт на Соболенко в полуфинале, Медведев — на Рублёва в 4-м круге: сетки Цинциннати
Мирра идёт на Соболенко в полуфинале, Медведев — на Рублёва в 4-м круге: сетки Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android