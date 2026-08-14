Видео: Медведев тренируется под руководством Голубева в Цинциннати

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в преддверии своего стартового матча на «Мастерсе» в американском Цинциннати провёл тренировку под руководством нового тренера Андрея Голубева. В июле стало известно, что Медведев прекратил сотрудничество с Томасом Юханссоном, с которым работал с сентября 2025 года.

На «Мастерсе» в Цинциннати Медведев начнёт участие со второго круга. Его первым соперником станет победитель матча между Хамадом Меджедовичем (Сербия) и Марко Трунгеллити (Аргентина).

Андрей Голубев – бывший теннисист, представлявший Россию и Казахстан, бывшая 33-я ракетка мира, победитель одного турнира ATP в одиночном разряде и финалист «Ролан Гаррос» — 2021 в парном.