15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Постараюсь морально быть выше всех». Медведев — о настрое на «Мастерс» в Цинциннати

«Постараюсь морально быть выше всех». Медведев — о настрое на «Мастерс» в Цинциннати
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём настрое на «Мастерс» в Цинциннати, США.

«Жарко, но в Цинциннати жарко каждый год. Вот тоже, когда ты морально чувствуешь себя хорошо, а погода жаркая, смотришь, соперник умирает, думаешь: «Ну, не страшно». Когда ты морально где-то там что-то не готов, то уже тебе жарко. На соперника смотришь, он как будто свежий. Это всё в теннисе связано, и, естественно, я буду стараться, чтобы здесь морально я был выше всех», – сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

На «Мастерсе» в Цинциннати Медведев начнёт участие со второго круга. Его первым соперником станет победитель матча между Хамадом Меджедовичем (Сербия) и Марко Трунгеллити (Аргентина).

Сетка «Мастерса» в Цинциннати
Материалы по теме
Мирра идёт на Соболенко в полуфинале, Медведев — на Рублёва в 4-м круге: сетки Цинциннати
Мирра идёт на Соболенко в полуфинале, Медведев — на Рублёва в 4-м круге: сетки Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android