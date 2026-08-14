«Постараюсь морально быть выше всех». Медведев — о настрое на «Мастерс» в Цинциннати

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём настрое на «Мастерс» в Цинциннати, США.

«Жарко, но в Цинциннати жарко каждый год. Вот тоже, когда ты морально чувствуешь себя хорошо, а погода жаркая, смотришь, соперник умирает, думаешь: «Ну, не страшно». Когда ты морально где-то там что-то не готов, то уже тебе жарко. На соперника смотришь, он как будто свежий. Это всё в теннисе связано, и, естественно, я буду стараться, чтобы здесь морально я был выше всех», – сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

На «Мастерсе» в Цинциннати Медведев начнёт участие со второго круга. Его первым соперником станет победитель матча между Хамадом Меджедовичем (Сербия) и Марко Трунгеллити (Аргентина).