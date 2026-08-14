Елена Веснина поделилась ожиданиями от работы Медведева с новым тренером Голубевым

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от сотрудничества Даниила Медведева с новым наставником Андреем Голубевым.

«Знаю Андрея много лет. Очень хороший игрок в прошлом, вдумчивый. Хороший специалист, разбирается в теннисе. Мне кажется, он создаст правильный и хороший климат в команде Медведева. Андрей умеет подобрать правильные слова, он всегда таким был. Не знаю, какие у них будут результаты, но, возможно, Даниил захотел, чтобы у него в команде был хороший человек, которого он знает. Может быть, Медведеву захотелось попробовать что-то новое в плане взаимоотношений с тренером. Не могу сказать душевного, ведь у Даниила были прекрасные отношения с Жилем. В любом случае нужно время, чтобы они привыкли друг к другу. Я была рада, когда увидела новость об Андрее в команде Медведева. С нетерпением будем ждать их турнир. Нужно дать пару месяцев, а там будет видно», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.